Inter | il nome nuovo è Vitaliy Mykolenko

Sul campo c'è da pensare al limitare la forza dello Shakhtar Donetsk, che contro il Basilea ha dimostrato di essere una squadra temibilissima; sul tavolo delle trattative c'è da pensare al futuro, all'esterno difensivo, al probabile addio di Lazaro e alla situazione Lautaro. L'Inter per colmare le lacune difensive è pronta a dare l'assalto ad uno dei prospetti più Interessanti in terra ucraina, Vitaliy Mykolenko (21 anni) in forza alla Dinamo Kiev. Il profilo tracciato da Marotta è apparentemente non dispendioso, e consentirebbe ai nerazzurri di fare un grande colpo in prospettiva. Cresciuto nelle giovanili nella squadra della capitale ucraina, Mykolenko ha dimostrato di essere pronto per il grande salto. Nonostante la giovane ...

Parigi. Non è l’unico licenziamento che Hervé Gattegno, direttore di Paris Match, annuncerà in questa estate di crisi e ristrutturazione per il magazine di punta del gruppo editoriale Lagardère, ma è ...

Inter, contro lo Shakhtar la partita più importante della storia recente

Lunedì a Dusseldorf l'Inter si giocherà l'accesso alla semifinale di Europa League. E' la partita più importante dai tempi del Triplete. Lunedì' ore 21.00 a Dusseldorf l'Inter giocherà la partita più ...

