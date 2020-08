Inter, Godin: “Ho lavorato tanto, adesso sto bene. Se Lukaku è in forma…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Godin è entrato definitivamente nel mondo Inter, come dimostrano le ultime prestazioni del difensore ex Ateltico Madrid che sembra aver trovato finalmente la giusta fiducia, unita ad una condizione fisica non banale. Ecco le parole del calciatore dell'Inter in vista anche dell'importante gara dei nerazzurri contro lo Shaktar.LE PAROLE DEL DIFENSOREcaption id="attachment 899525" align="alignnone" width="594" Zaniolo (Getty)/captionSulla semifinale di Europa League: "Abbiamo studiato lo Shaktar tramite alcuni video, sono una squadra tecnica e dovremo trovare le giuste misure nel pressing. Noi stiamo bene e siamo contenti, giochiamo per un trofeo importante e nello spogliatoio c'è armonia".Sul suo buon momento "Ho dovuto fare dei cambiamenti, sia mentali che fisici. Ho ... Leggi su itasportpress

Inter : ??? | INTERVISTA @diegogodin in esclusiva a @Inter_TV: 'Siamo un bel gruppo, lo siamo sempre stato. Ho lavorato al… - CorSport : #Inter, #Godin: 'Per #Conte ho cambiato testa e fisico' ?? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Oggi gioco in maniera totalmente diversa da prima. Mi sono allenato, sto bene, mi sono messo a… - ItaSportPress : Inter, Godin: 'Ho lavorato tanto, adesso sto bene. Se Lukaku è in forma...' - - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #Godin: 'Ora ho capito #Conte, per lui ho cambiato testa e fisico'. #SportMediaset -