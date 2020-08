Insulti sessisti dei leghisti a Elodie dopo le parole su Salvini: “Z****la da quattro soldi” (Di venerdì 14 agosto 2020) Elodie, gli Insulti dei fan di Salvini dopo le dichiarazioni su Matteo Salvini e sulla Lega rilasciate da Elodie in un’intervista al Corriere della Sera, la cantante è stata sommersa da una valanga di Insulti sessisti. I leghisti, accorsi “in difesa” del Capitano, sui social hanno scritto frasi come: “Cerca solo visibilità questa f…a da quattro soldi”, “Ste z..le con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo devono farsi notare” scrive un altro fan di Salvini. E ancora: “Questa tipa non si sa fare neanche il bidè la mattina e vestirsi”. E non solo: “È un’estracomunitaria non merita di ... Leggi su tpi

