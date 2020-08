Inghiottito dal Ticino, il ragazzino egiziano è ancora gravissimo (Di venerdì 14 agosto 2020) La sua vita è appesa a un filo, sottilissimo. Il 12enne strappato dalle acque del Ticino mercoledì pomeriggio al Vul, resta in condizioni gravissime, ricoverato in Rianimazione al Policlinico San ... Leggi su ilgiorno

_neve : @nebulosa_mente Update: l'orecchio è stato evidentemente inghiottito dal wormhole contenuto dal comò - gioacchinocriac : RT @ilriformista: Il piccolo Gioele inghiottito dal bosco: da 8 giorni è un fantasma @gioacchinocriac - ilriformista : Il piccolo Gioele inghiottito dal bosco: da 8 giorni è un fantasma @gioacchinocriac - SimoneCosimi : @IlContiAndrea Boh, mi pareva fosse stato inghiottito dal decreto Agosto, no? - EureosCriss : RT @ferre_franz: @durezzadelviver Trump negli USA e il governo gialloverde in Italia hanno dimostrato che non è così. Con Salvini al govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghiottito dal Inghiottito dal Ticino, il ragazzino egiziano è ancora gravissimo IL GIORNO Inghiottito dal Ticino, il ragazzino egiziano è ancora gravissimo

La sua vita è appesa a un filo, sottilissimo. Il 12enne strappato dalle acque del Ticino mercoledì pomeriggio al Vul, resta in condizioni gravissime, ricoverato in Rianimazione al Policlinico San Matt ...

Project Power, la recensione del nuovo film originale Netflix

Tra le strade di New Orleans sta girando una nuova droga. È sexy, futuristica, ambita e sperimentale. In pillole, non pasticche. Niente a che vedere con lo "sballo" degli stupefacenti sintetici o psic ...

La sua vita è appesa a un filo, sottilissimo. Il 12enne strappato dalle acque del Ticino mercoledì pomeriggio al Vul, resta in condizioni gravissime, ricoverato in Rianimazione al Policlinico San Matt ...Tra le strade di New Orleans sta girando una nuova droga. È sexy, futuristica, ambita e sperimentale. In pillole, non pasticche. Niente a che vedere con lo "sballo" degli stupefacenti sintetici o psic ...