Inga Lindstrom – L’Aquilone, trama e trailer del film in onda il 15 agosto su La5 (Di venerdì 14 agosto 2020) Inga Lindstrom – L’Aquilone il film in onda sabato 15 agosto alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Sabato 15 agosto 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il classico film romantico della serie di film “Inga Lindstrom” dal titolo “L’Aquilone“. Si tratta di un film creato direttamente per la televisione tedesca, diretto da Michael Steinke con Valerie Niehaus e Alexander Lutz, nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film non è mai uscito al cinema, ma ... Leggi su dituttounpop

maniconio : @quintessenzaa Un attrice delle serie di Inga Lindstrom ? - matihome895 : @nerah28 Succedesse li vedrei bene come fonte d'ispirazione per il prossimo film di Inga Lindstrom, adattissimi, la… - GuidaTVPlus : 08-08-2020 21:10 #La5 Inga Lindstrom - Luna d'estate #Sentimentale-drammatico #Film #StaseraInTV - zazoomblog : Inga Lindstrom – Luna d’estate trama e trailer del film in onda l’8 agosto su La5 - #Lindstrom #d’estate #trama… - foreveragain70 : @0zen_ Sono giorni che leggo questa Inga Lindstrom...per me era donna ?? adesso mi si spiegano i tweet Ben tornato zen -

Ultime Notizie dalla rete : Inga Lindstrom INGA LINDSTROM LEGAMI DI SANGUE, CANALE 5/ Nel cast del film Dietrich Mattausch Il Sussidiario.net Inga Lindström - L'aquilone

- L'aquilone, il film diretto da Michael Steinke, vede protagonisti una designer e un avvocato svedesi che decidono di prendersi un anno di vacanza per girare il mondo. Hanna (Valerie Niehaus) ed Erik ...

Ascolti tv 11 agosto: buon risultato per Sorelle, ancora flop Lo show dei record

Canale 5 Station 19 ha registrato 596.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Rai2 The Blacklist ha registrato 426.000 spettatori con il 3.7%, nel primo episodio, e 191.000 spettatori con il 2.5%, ...

- L'aquilone, il film diretto da Michael Steinke, vede protagonisti una designer e un avvocato svedesi che decidono di prendersi un anno di vacanza per girare il mondo. Hanna (Valerie Niehaus) ed Erik ...Canale 5 Station 19 ha registrato 596.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Rai2 The Blacklist ha registrato 426.000 spettatori con il 3.7%, nel primo episodio, e 191.000 spettatori con il 2.5%, ...