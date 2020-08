Influencer finisce nei guai per avere deturpato una scogliera patrimonio dell’umanità (Di venerdì 14 agosto 2020) Influencer deturpa scogliera patrimonio dell’umanità Un’Influencer è finita nei guai per avere deturpato una scogliera patrimonio dell’Unesco. È successo nel Dorset, in Inghilterra, dove Alexandra Milam ha scritto il suo nome sulla roccia della Durdle Door. A riportare la notizia è il Mirror. L’inchiostro utilizzato dalla Influencer avrebbe infatti rovinato la suggestiva roccia calcarea. Le foto hanno fatto il giro dei social, scatenando aspre critiche. Così l’Influencer 24enne è stata costretta a scusarsi pubblicamente, mentre alcuni volontari si sono attivati per rimuovere la scritta. “Mi sento malissimo. Desidero esprimere ... Leggi su tpi

Un’influencer è finita nei guai per avere deturpato una scogliera patrimonio dell’Unesco. È successo nel Dorset, in Inghilterra, dove Alexandra Milam ha scritto il suo nome sulla roccia della Durdle D ...

