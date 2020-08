Influencer deturpa scogliera patrimonio dell’umanità per una foto, poi chiede scusa (Di venerdì 14 agosto 2020) Sceglie un set fotografico patrimonio dell’umanità, poi lo deturpa e finisce nei pasticci. Così l’Influencer inglese Alexandra Milam è stata costretta a chiedere scusa dopo aver scritto il suo nome in modo da fotografarlo sulla scogliera di Durdle Door, nel Dorset, in Inghilterra. A riportare la notizia è il Mirror.L’inchiostro usato dall’Influencer ha rovinato la meravigliosa roccia calcarea. Gli scatti hanno fatto il giro del web, scatenando le critiche. Così la 24enne è stata costretta a scusarsi pubblicamente, mentre alcune squadre di volontari si sono attivate per ripulire le scritte. L’Influencer ha anche annunciato che, per ... Leggi su huffingtonpost

