"Incomprensioni", fuori il nuovo singolo di Giosia Perretta (Di venerdì 14 agosto 2020) Tra malintesi e confusione, il cantautore svizzero elogia il silenzio, che è «un'altra maniera di comunicare» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : 'Incomprensioni', fuori il nuovo singolo di Giosia Perretta - ianditomaso : RT @diegozegers: sarà che ormai sono vecchio e intollerante, ma sentire ogni volta litigi pesanti su incomprensioni di ogni genere è distur… - diegozegers : sarà che ormai sono vecchio e intollerante, ma sentire ogni volta litigi pesanti su incomprensioni di ogni genere è… - monocromata : @aly223 Certo! Ogni cosa deve essere detta da entrambe le parti, altrimenti poi si arriva in periodo di incomprensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incomprensioni fuori

Giornal

LUGANO - Noi, esseri umani, a volte non ci capiamo proprio. Di conseguenza nascono incomprensioni, malintesi, e confusione, e finiamo nella frustrazione e nell'esasperazione. La chiave sta nella comun ...La storia d’amore con Giovanna Abate non è andata a buon fine visto che, hanno avuto la possibilità di conoscersi solamente per poco più di una settimana. Stando a quanto ha affermato la ex tronista, ...