Incidente per Alonso a 360 km/h: il pilota spagnolo è illeso (VIDEO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Paura per Fernando Alonso, protagonista di un Incidente ad altissima velocità durante le prove per la 500 miglia di Indianapolis. Il pilota spagnolo stava viaggiando sull’anello a una velocità di 361 km/h, quando la ruota anteriore destra ha toccato il muro. Per fortuna, l’ex ferrarista è rimasto illeso nonostante il brutto episodio. “In questo posto i muri sono molto vicini – ha affermato successivamente -. Purtroppo oggi è successo di nuovo. Speriamo che sia accaduto oggi invece che accada domenica 23. Si impara in ogni giro che si fa qui, e da questo abbiamo imparato. Ma si ricomincia e penso che domani andrà tutto bene. Continuiamo così e speriamo che non ci siano più problemi”. Leggi su sportface

