Incendio Roma: fiamme al Parco degli Acquedotti [VIDEO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Incendio a Roma: le fiamme sono divampate nella zona del Parco degli Acquedotti. Una vasta area è interessata dal fuoco, con alte colonne di fumo ben visibili. Continuate ad appiccare il fuoco nel vostro orticello, che tanto non c’è vento, non c’è siccità, i pompieri arrivano subito…#Incendio #ParcodegliAcquedotti #Roma #schifo pic.twitter.com/AnrEMdNWoP — Ahmad Ismail (@ahmad96ismail) August 14, 2020 L'articolo Incendio Roma: fiamme al Parco degli Acquedotti VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Intervento in corso a #Roma in via della Moschea per un #incendio di vegetazione esteso anche ad alcune aziende per… - emergenzavvf : Si sono concluse alle 3 del mattino le operazioni di spegnimento e bonifica dell’#incendio di vegetazione e rifiuti… - svevags : RT @bastet: Bruttissimo incendio al Parco degli Acquedotti, da #viaSelinunte fino alle spalle di #TorFiscale. Linea ferroviaria bloccata ed… - rayoflight8217 : RT @ahmad96ismail: Continuate ad appiccare il fuoco nel vostro orticello, che tanto non c’è vento, non c’è siccità, i pompieri arrivano sub… - bastet : Bruttissimo incendio al Parco degli Acquedotti, da #viaSelinunte fino alle spalle di #TorFiscale. Linea ferroviaria… -