Incendi, decine di roghi tra Sardegna e Sicilia: fiamme nel Palermitano, mezzi aerei in azione nel Sassarese e nel Nuorese (Di venerdì 14 agosto 2020) È una vigilia di Ferragosto di fuoco tra Sardegna e Sicilia a causa degli Incendi divampati oggi sulle due isole. Numerosi Incendi in provincia di Palermo sono alimentati delle alte temperature e del vento di scirocco. fiamme alte a Petralia Sottana all’altezza del bivio Madonnuzza, in cui sono state impegnate diverse squadre di terra supportate da due canadair e un elicottero. roghi anche a Bolognetta in contrada Masseria D’Amari con due squadre impegnate sul posto. Incendi anche a Monreale, Partinico e Balestrate. Confermata, quindi, la previsione della Protezione civile regionale che aveva indicato la giornata di oggi a rischio Incendi (allerta arancione), con ondate di calore livello 2 e una temperatura prevista di ... Leggi su meteoweb.eu

Sono decine gli incendi che nella giornata di oggi sono divampati nella provincia di Palermo. A Petralia Sottana sono state minacciate le abitazioni e alcune attività agricole e artigianali. Per ridur ...

