In Italia cresce l'indice di contagio, la Sicilia in testa: "Rischio nuove chiusure" (Di venerdì 14 agosto 2020) È la Sicilia la regione Italiana che registra il più alto indice di trasmissibilità di coronavirus, che si attesta su 1.40. Secondo i dati diffusi ieri dal Ministero della Salute sono nove le regioni con Rt superiore a 1, in calo rispetto alle 12 della scorsa settimana, e tre con valore zero.Ieri in Sicilia si sono registrati 42 nuovi positivi, dei quali 5 migranti. Si tratta della quarta regione per nuovi casi dopo Veneto, Lombardia e Liguria. Oltre ai 16 del capoluogo 8 nuovi positivi a Ragusa, 5 a Siracusa, 4 a Messina, 4 a Catania, 3 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento. In terapia intensiva i pazienti sono 6, mentre i ricoverati con sintomi rimangono stabili a quota 42. Si tratta di numeri in crescita.Di fronte agli ultimi dati il sindaco di Palermo e presidente dell’Anci ... Leggi su huffingtonpost

