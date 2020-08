In esclusiva parla il giornalista russo arrestato in Bielorussia (Di venerdì 14 agosto 2020) Il sostegno popolare rivendicato da Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, dopo le elezioni del 9 agosto cozza pesantemente con i disordini di questi giorni nelle strade di Minsk. Ma dopo 26 anni alla guida del piccolo Paese stretto tra Russia e Polonia, pugno di ferro e arresti pare l'unico strumento per lui di affermare il potere. E tra gli arrestati c'era anche Vladimir Romensky, giornalista di punta del canale Tv russo Dozhd, che ci racconta la paura di quei momenti."Avevamo chiesto l'accredito per seguire le elezioni bielorusse, ma non ce lo avevano dato e non c'è stata neppure la "finestra" per accreditarci. E anche per questo, per tutto il tempo che siamo rimasti lì, avevamo fatto grande attenzione. Certo la paura c'era e quando ti prendono 15 persone con il volto coperto, ti trascinano e ti mettono le ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : In esclusiva parla il giornalista russo arrestato in Bielorussia - g_keyb : @Keynesblog @MarcoCantamessa @7m70 @trumanswater @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Amico mio, il delirio mi sem… - menadelgiudice1 : RT @MiragliaInfo: ‘Torino come Bibbiano’, parla in esclusiva l’avvocato del papà della piccola Violetta - MiragliaInfo : RT @MiragliaInfo: ‘Torino come Bibbiano’, parla in esclusiva l’avvocato del papà della piccola Violetta - guig73 : RT @MiragliaInfo: ‘Torino come Bibbiano’, parla in esclusiva l’avvocato del papà della piccola Violetta -

Ultime Notizie dalla rete : esclusiva parla In esclusiva parla il giornalista russo arrestato in Bielorussia askanews In esclusiva parla il giornalista russo arrestato in Bielorussia

Milano, 14 ago. (askanews) - Il sostegno popolare rivendicato da Alexander Lukashenko,presidente della Bielorussia, dopo le elezioni del 9 agosto cozza pesantemente con i disordini di questi ...

ESCLUSIVA TS- Pisacane (ag. Firenze e Tutino): "Marco è legatissimo a Salerno. Su Tutino ci sono delle possibilità"

In periodo di mercato continuano le voci e le notizie di possibili acquisti o cessioni in casa granata, per quella che sarà la Salernitana di Fabrizio Castori 2020/2021. Tra le tante indiscrezioni cir ...

Milano, 14 ago. (askanews) - Il sostegno popolare rivendicato da Alexander Lukashenko,presidente della Bielorussia, dopo le elezioni del 9 agosto cozza pesantemente con i disordini di questi ...In periodo di mercato continuano le voci e le notizie di possibili acquisti o cessioni in casa granata, per quella che sarà la Salernitana di Fabrizio Castori 2020/2021. Tra le tante indiscrezioni cir ...