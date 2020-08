In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Agosto: Camera oscura: Tridico non fa i nomi. Parassiti – Il n (Di sabato 15 agosto 2020) L’autodifesa – Il capo dell’Inps in streaming Bonus: niente nomi per privacy L’audizione-beffa alla Camera Tridico si sente minacciato per l’istruttoria aperta sul suo ente e non rivela i 5 deputati che hanno chiesto i 600 euro di Ilaria Proietti Vietato ai maggiori di Marco Travaglio Si spera che ieri, vigilia di FerrAgosto, il minor numero possibile di italiani abbia seguito l’audizione del presidente Inps Pasquale Tridico in commissione Lavoro della Camera. Uno spettacolo pornografico che in un paese civile andrebbe vietato non tanto ai minori di 18 anni, che non votano, quanto ai maggiori, che votano. Ma dopo certe scene … Lega “Salvini mi ha rubato 6 milioni di euro” Le accuse di Brigandì Soldi – ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfoglio_it : “Invece di rappresentare i ceti produttivi siamo attestati solo sulla difesa di pensionati e dipendenti pubblici”.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Agosto: 523 casi, 925 focolai 9 regioni con Rt oltre 1 ma difendono le disc… - marcotravaglio : IL COMITATO TECNICO-CAZZARO Non capivo perché il governo avesse secretato i verbali del Comitato Tecnico Scientific… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Agosto: Camera oscura: Tridico non fa i nomi. Parassiti – Il n - Stefano47510568 : RT @andreapalladino: Domenica prossima, in esclusiva su @espressonline in edicola, i documenti Cia, appena declassificati, sul traffico di… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Agosto: 523 casi, 925 focolai 9 regioni con Rt oltre 1 ma difendono… Il Fatto Quotidiano Napoli, Ferragosto al museo: San Gennaro low cost, sold out il Cristo Velato

In una città più affollata degli altri anni, colpita dall’effetto Covid e sfiancata dal caldo, per Ferragosto, i napoletani possono scoprire la bellezza scolpita dai grandi, i tesori dell’arte e dell’ ...

Covid a Napoli, al ristorante nessuno chiede i documenti: «Sennò i clienti vanno via»

È un optional, in molti casi, la richiesta di un documento di riconoscimento per i clienti che si siedono ai tavoli dei locali napoletani. Dal Vomero al centro storico, da Fuorigrotta all’Arenella, da ...

In una città più affollata degli altri anni, colpita dall’effetto Covid e sfiancata dal caldo, per Ferragosto, i napoletani possono scoprire la bellezza scolpita dai grandi, i tesori dell’arte e dell’ ...È un optional, in molti casi, la richiesta di un documento di riconoscimento per i clienti che si siedono ai tavoli dei locali napoletani. Dal Vomero al centro storico, da Fuorigrotta all’Arenella, da ...