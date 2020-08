In Croazia boom di disdette per turisti italiani: "Colpa del tampone obbligatorio al rientro" (Di venerdì 14 agosto 2020) In Croazia è boom di disdette per i turisti italiani. Nelle scorse ore il nostro Paese ha imposto il tampone per chi rientra dalla Croazia e gli operatori turistici croati iniziano già a denunciare cancellazioni di prenotazioni e preoccupazione per gli italiani già in vacanza sulla costa adriatica croata. “Già ieri abbiamo ricevuto molte cancellazioni”, ha detto alla stampa croata Massimo Piutti, manager di un campeggio in Istria.“Siamo intasati da telefonate di turisti italiani che si lamentano per questa decisione, ma continuano a mostrare interesse per venire in Croazia”, racconta da parte sua Viviana Vukelic, direttrice ... Leggi su huffingtonpost

