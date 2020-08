In Come Sorelle è il momento della verità tra amori complicati e minacce: anticipazioni puntate del 14 e 19 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo lo slittamento di mercoledì scorso, finalmente Come Sorelle torna in onda con una delle ultime puntate. La serie turca con protagoniste tre Sorelle e un "outsider", Arza, tornerà nel prime time di Canale5 con la sesta delle otto puntate disponibili per questa prima e unica, almeno così sembra, stagione. Cosa ne sarà di Ipek, Cilem e Deren adesso che Cemal è riuscito a rimettere le mani sulla loro madre? Chaide sembrava intenzionata a lasciarle in pace e andare via per sempre ma poi ha cambiato idea e ad un passo da loro è stata rintracciata nuovamente da Cemal che prima di farle incontrare le figlie l'ha portata nel bosco, nel posto in cui loro hanno seppellito Tekin Malik. Quella sera lo zio ha visto tutto ed è pronto a denunciarle e farle ... Leggi su optimagazine

