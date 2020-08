In bici verso la felicità, ‘Toz’: “Porto la mia musica in Europa” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – In sella ad una bicicletta, alla ricerca della felicita’. Perche’ se i libri ti insegnano a raggiungere l’obiettivo, ti spiegano quanto sia importante il profitto, dall’altra non ti raccontano come raggiungere la felicita’. E allora arriva il momento di dire basta, di cambiare vita, il ‘mollo tutto’ che sa di scelta coraggiosa, perche’ il ‘tutto’ e’ un lavoro ben avviato, una posizione importante nel campo delle pubbliche relazioni. “Adesso sono felice”: e non lo dice, ‘Toz’, per convincere gli altri e se stesso di aver fatto la scelta migliore. Lo spiega, all’agenzia Dire, per raccontare quanto la sua vita sia cambiata (in meglio) dopo la decisione, drastica, di mollare tutto. Leggi su dire

ciclante62 : “SIATE BUONI VERSO GLI ANIMALI” è scolpito sulla fontana nella piazza di Rocchetta Nervina. ET IN ARCADIA EGO #bici… - mo9nila : @Jetmira04150748 Davvero? Quando l'ha detto? Ma quel verso 'la strada in due in bici' a me fa venire in mente propr… - _Verne89_ : @LaGrevia Ma la bicicletta a Milano rivolta verso ovest indica la Milano-Sanremo corsa in bici? Perché la Sicilia… - MeravigliosaU : RT @UmbriaTourism: In bici seguendo un itinerario facile che si snoda in un paesaggio morbido da #Acquasparta, sorta sulle rovine dell’inse… - hosentitodirech : RT @amazighgirlx: Si gira verso di me, e stavo per sboccare allora mi fermo e cammino piano, rimonta in bici e viene verso di me. Mi fa del… -

Ultime Notizie dalla rete : bici verso In bici verso la felicità, 'Toz': "Porto la mia musica in Europa" - DIRE.it Dire In Valle d'Aosta in bici immersi nella natura più bella

La Valle d'Aosta è una meta da scoprire a 360° per gli amanti degli sport all’aperto e in particolare della bicicletta in tutte le sue declinazioni, con itinerari di diverse difficoltà disseminati in ...

Isola d'Elba, quel mare cristallino che incantò i potenti

In questa strana estate non sono i luoghi classici del Gran Tour a fare tendenza, ma le destinazioni meno mainstream, più autentiche e vicine come l'isola d' Elba, nel Parco Nazionale dell' Arcipelago ...

La Valle d'Aosta è una meta da scoprire a 360° per gli amanti degli sport all’aperto e in particolare della bicicletta in tutte le sue declinazioni, con itinerari di diverse difficoltà disseminati in ...In questa strana estate non sono i luoghi classici del Gran Tour a fare tendenza, ma le destinazioni meno mainstream, più autentiche e vicine come l'isola d' Elba, nel Parco Nazionale dell' Arcipelago ...