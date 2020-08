In arrivo 100 immigrati nel Lazio e 60 in Umbria per il giorno di ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono 160 gli immigrati provenienti da Lampedusa che verrano trasferiti nel Lazio e in Umbria. Da fonti certe i clandestini sono di nazionalità tunisina e libica ed il tampone per il covid da quanto ci viene riferito potrebbe essere fatto solo dopo il loro arrivo nei centri di accoglienza. Nel Lazio saranno trasferiti 100 immigrati mentre 60 saranno portati in Umbria. A scortare e gestire l’emergenza gli agenti della polizia di Stato. Già nelle scorse settimane la regione Lazio aveva accolto altri 150 immigrati. Il loro status è di rifugiati politici e verrano ripartiti nei centri di accoglienza dei vari comuni a seconda di quelli già presenti che per ora sono top secret. Seguiranno aggiornamenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : In arrivo 100 immigrati nel Lazio e 60 in Umbria per il giorno di ferragosto - TeVoiaAdPuschet : Se arrivo a 100 #follower esco l’ernia - barcayeolo : arrivo 5 ore dopo ma 100 è stupenda cazzo sia il mv che la canzone non pensavo mi piacesse così tanto #WeGo100 - 5e5curioso1965 : @ZTiziana ... puoi sempre cambiarlo. Poi a sapere che campi 100 anni è una cosa, sapere che arrivo a malapena 70 è… - Saretta_Mascolo : @asgardianila Ahh, io pensavo che i punti totali fossero 100 e infatti ero convintissima di non essere presa perché non arrivo nemmeno a 50 -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo 100 LA SOSTA IN CENTRO ROVIGO In arrivo 100 nuovi posti auto a disposizione di chi Il Gazzettino Virus, l'Usmaf annuncia: «Nessun tampone a chi arriva in aeroporto a Malpensa»

A Malpensa non si faranno tamponi per chi è in arrivo da Croazia, Grecia, Malta o Spagna e «questa la situazione è estendibile a tutta Italia, non ci sono - dicono fonti Usmaf - aeroporti dove si veri ...

Banksy arriva (anche) a Palermo. A ottobre la mostra “Ritratto di ignoto”

Banksy, Pulp Fiction, 2015, serigrafia su carta / silkscreen print 50×70 cm, Collezione privata / Private collection Dopo quella di Ferrara e San Sepolcro (e in attesa di quella a Roma) è in arrivo un ...

A Malpensa non si faranno tamponi per chi è in arrivo da Croazia, Grecia, Malta o Spagna e «questa la situazione è estendibile a tutta Italia, non ci sono - dicono fonti Usmaf - aeroporti dove si veri ...Banksy, Pulp Fiction, 2015, serigrafia su carta / silkscreen print 50×70 cm, Collezione privata / Private collection Dopo quella di Ferrara e San Sepolcro (e in attesa di quella a Roma) è in arrivo un ...