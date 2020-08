In 800 senza mascherina, sospesa una discoteca nel Trapanese (Di venerdì 14 agosto 2020) PALERMO – Il limite massimo di presenti era rispettato ma i circa 800 giovani che si trovavano all’interno della discoteca ‘Cocos’ di Custonaci, nel Trapanese, non indossava la mascherina per prevenire il contagio da coronavirus e inoltre all’interno del locale si era creato un assembramento senza il rispetto delle distanze interpersonali: da qui la decisione di una sospensione per cinque giorni del locale da parte dei carabinieri, intervenuti con i colleghi del Nas di Palermo. Un sopralluogo ha poi portato alla scoperta che all’interno del locale un magazzino era stato adibito a deposito di alimenti, in violazione delle norme che regolano il settore. Leggi su dire

