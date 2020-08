Ilary Blasi indossa costume intero e le Air Jordan 4 Off White: la scelta è perfetta (Foto) (Di venerdì 14 agosto 2020) Ilary Blasi è sempre più influencer e con ai piedi le Air Jordan 4 Off White abbinate al costume intero di Moschino il look è perfetto. Le Foto postate una dopo l’altra sono tutte per le scarpe appena ricevute. Ilary Blasi ieri era in attesa della consegna ma quando è arrivato il corriere e ha visto che il pacco era per Francesco Totti è rimasta malissimo. Il pacco in realtà era per lei, le sneakers erano per lei. costume griffato, fisico che non ha bisogno di filtri e ai piedi le scarpe del momento. Nessuna didascalia necessaria, la conduttrice ha un modo tutto suo di pubblicizzare ciò che indossa. Ci hanno pensato i follower a rivelare il modello ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Un figlio in vista per Francesco Totti e Ilary Blasi? La conduttrice possibilista: “Vedremo…” - #figlio #vista… - campidi_grano : RT @lusurpateur_: Mi spezzano i commenti di Totti sotto le foto di Ilary Blasi. - zazoomblog : Ilary Blasi il vestito floreale fa impazzire i fan: scatto sensuale (FOTO) - #Ilary #Blasi #vestito #floreale - andreapalazzo2 : @redazioneiene Antipatica la Marcuzzi. Rivogliamo Ilary Blasi. - robibertu : RT @CanettiQueen: Posso dirlo? Ilary Blasi ti prego riduci la questione filler -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi e Francesco Totti, fuga romantica di coppia… con scommesse sul quarto figlio – ESCLUSI OGGI Ilary Blasi indossa costume intero e le Air Jordan 4 Off White: la scelta è perfetta (Foto)

Ilary Blasi è sempre più influencer e con ai piedi le Air Jordan 4 Off White abbinate al costume intero di Moschino il look è perfetto. Le foto postate una dopo l’altra sono tutte per le scarpe appena ...

Un figlio in vista per Francesco Totti e Ilary Blasi? La conduttrice possibilista: “Vedremo…”

Un altro figlio in vista per Francesco Totti ed Ilary Blasi? L’ipotesi giunge da Oggi, in cui la coppia vip è stata protagonista della copertina dell’ultimo numero. Nell’ultimo numero del settimanale, ...

Ilary Blasi è sempre più influencer e con ai piedi le Air Jordan 4 Off White abbinate al costume intero di Moschino il look è perfetto. Le foto postate una dopo l’altra sono tutte per le scarpe appena ...Un altro figlio in vista per Francesco Totti ed Ilary Blasi? L’ipotesi giunge da Oggi, in cui la coppia vip è stata protagonista della copertina dell’ultimo numero. Nell’ultimo numero del settimanale, ...