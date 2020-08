Il sondaggio che boccia la Roma di Virginia Raggi (Di venerdì 14 agosto 2020) Mentre Virginia Raggi annuncia che proverà a ricandidarsi con il MoVimento 5 Stelle, un’indagine sui municipi e l’amministrazione a Roma svolto dall’Istituto Piepoli boccia la città negli ultimi cinque anni. Il sondaggio è stato svolto tra duemila cittadini della Capitale, statisticamente divisi per età, sesso e municipio di residenza. I Romani, secondo questa indagine, considerano generalmente peggiorata la qualità della loro vita, offrendo l’impressione di una città «che è da un lato esteticamente bella e solenne ma dall’altro particolarmente complessa e specialmente disagevole da vivere», come si legge nella relazione finale illustrata oggi dal Messaggero. I problemi principali riportati dagli ... Leggi su nextquotidiano

silviodifede : Ma davvero c'è chi fa il sondaggio chiedendo se la Juventus faccia bene a cedere il suo giocatore che possibilmente… - RSInews : 'Immigrazione moderata' verso il no Il 56% dei votanti contro l'iniziativa popolare dell'UDC, alle urne il 27 sette… - economistaxcaso : RT @Ladynomics: Un sondaggio negli USA riporta che il 61% delle donne intervistate, di varie eta' e livelli di istruzione, si definisce fem… - hobismysmile : on che è la title track e non è nel sondaggio ??????? - MazzaliVanna : RT @Ladynomics: Un sondaggio negli USA riporta che il 61% delle donne intervistate, di varie eta' e livelli di istruzione, si definisce fem… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio che Spagna, ecco il sondaggio che vede Rafael Nadal battere Lionel Messi e Batman...! Tennis World Italia Accordo di pace tra Israele ed Emirati. Trump: “Intesa storica”

Accordo di pace tra Israele ed Emirati. L’annuncio è stato dato dalla Casa Bianca. WASHINGTON (STATI UNITI) – Accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. L’annuncio, prima di essere dato dai d ...

Ferie d’agosto, le aziende non chiudono più

Se i commercianti hanno abbassato le serrande più dell’anno scorso, non si può dire lo stesso delle aziende. Non tanto di quelle grandi o medio-grandi, che comunque puntano su una rotazione dei dipend ...

Accordo di pace tra Israele ed Emirati. L’annuncio è stato dato dalla Casa Bianca. WASHINGTON (STATI UNITI) – Accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. L’annuncio, prima di essere dato dai d ...Se i commercianti hanno abbassato le serrande più dell’anno scorso, non si può dire lo stesso delle aziende. Non tanto di quelle grandi o medio-grandi, che comunque puntano su una rotazione dei dipend ...