Il richiamo della Regione alle Asl: 'I laboratori effettuino tamponi covid tutti i giorni. Basta ritardi' (Di venerdì 14 agosto 2020) l Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ha inviato oggi alla rete degli 11 laboratori privati che effettuano i test molecolari , tamponi, per la ricerca del virus Sars covid-19 una ... Leggi su baritoday

Il richiamo della Regione alle Asl: "I laboratori effettuino tamponi covid tutti i giorni. Basta ritardi" BariToday

Coronavirus, alla Sonrisa via allo screening sui residenti; a Castellammare «isolate» 150 persone

Seggi elettorali come riferimento per tamponi e test a tappeto. A Sant'Antonio Abate dopo l'istituzione della zona rossa in via Croce Gragnano che sarà sospesa stasera e la chiusura di uffici pubblici ...

