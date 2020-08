Il Regno Unito impone la quarantena per chi torna dalla Francia: caos di ritorni, prezzi dei voli alle stelle (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarà una giornata di caos negli aeroporti della Gran Bretagna dopo l'annuncio di questa notte che da domani alle quattro Londra imporrà una quarantena di 14 giorni per tutte le persone in arrivo dalla ... Leggi su globalist

