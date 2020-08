Il presidente dell'Inps Tridico sui bonus furbetti: "La notizia non è uscita da me" (Di venerdì 14 agosto 2020) “Da fine aprile l’antifrode si è concentrata sulla percezione dei bonus da parte di chi fosse iscritto ad altre forme previdenziali. Sulla base di ciò l’antifrode manda ad altre direzioni una tranche di 40 mila soggetti che risultavano presenti e iscritti a un’altra forma di previdenza. Per evitare comportamenti fraudolenti l’attenzione si è concentrata sugli amministratori locali”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione in commissione Lavoro alla Camera per spiegare la fuga di notizie sui parlamentari e consiglieri che hanno beneficiato di bonus Inps da 600.“Le notizie non state diffuse dall’Inps, rimando al ... Leggi su huffingtonpost

(Teleborsa) - In gioco c'è la credibilità e il futuro dei professionisti economico-giuridici in generale e dei commercialisti in particolare. A difendere la categoria dallo scandalo del bonus dei 600 ...

Dal lessico delle pandette medievali ci giunge il proverbio “excusatio non petita, accusatio manifesta” e le dichiarazioni pronunciate dal presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, sembrano proprio corr ...

