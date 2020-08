"Il premier andrebbe incriminato. Ma finirà tutto a tarallucci e vino" (Di venerdì 14 agosto 2020) È convinto che tutto finirà a tarallucci e vino. Perché per Maurizio Gasparri, «in questo caso si profila un uso politico della giustizia al contrario». E il caso in questione, è l'avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e sei suoi ministri dopo denunce per Covid. Il senatore di FI e presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari tuttavia è convinto che Conte andrebbe sottoposto a indagine. Senatore Gasparri, perché Conte andrebbe sottoposto a indagine? «Intanto mi compiaccio con il presidente del Consiglio che nell'annunciare e confermare l'avviso di garanzia ricevuto assieme ad altri esponenti del governo ci informa, come ho visto dalle agenzie, che ha potuto sapere, lui ... Leggi su iltempo

È convinto che tutto finirà a tarallucci e vino. Perché per Maurizio Gasparri, «in questo caso si profila un uso politico della giustizia al contrario». E il caso in questione, è l’avviso di garanzia ...

