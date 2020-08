Il Pd di Zingaretti non sostiene il Raggi bis: «Cinque anni drammatici per Roma» (Di venerdì 14 agosto 2020) Nicola Zingaretti e il suo Pd non sosterranno la ricandidatura a sindaco di Virginia Raggi poiché per Roma i Cinque anni di amministrazione della sindaca 5 Stelle sono stati «drammatici». Il Pd ha quindi deciso – stando alle parole della sua guida – di non sostenere la ricandidatura della Raggi che è stata approvata sulla piattaforma Russeau dagli iscritti. Si dovrà ragionare anche su una possibile alleanza Pd-5 Stelle alle prossime regionali. LEGGI ANCHE >>> Rousseau approva il mandato di Raggi e l’alleanza con altre forze politiche, ma il secondo sì è più tiepido Zingaretti e il «polverone per la non notizia della ricandidatura di ... Leggi su giornalettismo

