Il pasticcio dei tamponi non fatti in aeroporto dopo l’ordinanza di Speranza (Di venerdì 14 agosto 2020) C’è ancora grande confusione dopo l’ordinanza emanata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che obbliga tutti coloro che entrano o rientrano in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, oltre a compilare un’autodichiarazione che certifichi le ragioni del viaggio, a presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tamponi e risultati negativi o in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tamponi, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore ... Leggi su giornalettismo

