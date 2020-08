Il Paradiso delle Signore riparte il 7 settembre dal ritorno improvviso di Nicoletta Cattaneo (Di venerdì 14 agosto 2020) Nicoletta Cattaneo - Il Paradiso delle Signore Le avvenenti Veneri sono pronte per riaprire Il Paradiso delle Signore. Da lunedì 7 settembre alle 15.40, la soap daily di Rai 1, ambientata nell’omonimo e prestigioso atelier milanese, tornerà infatti in onda con i restanti episodi della quarta stagione, girati nelle scorse settimane in seguito alla chiusura del set dovuta all’emergenza Coronavirus. Nuove storyline che verranno contraddistinte sopratutto dal ritorno a sorpresa di Federica Girardello, pronta a riprendere i panni della “sfortunata” Nicoletta Cattaneo, il grande amore di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Il ... Leggi su davidemaggio

