Il padre di una delle vittime di Genova dice che non passerà mai sopra il nuovo Ponte (Di venerdì 14 agosto 2020) «Mischio rabbia e tristezza perché non doveva succedere, era una strage annunciata, perciò c’è tanta rabbia. Ci passo tutti i giorni qui purtroppo perché abito in questa zona, sopra al nuovo Ponte non ci andrò mai, sotto ci passo tutti i giorni, sopra no, da lì è volato mio figlio e non credo che ci andrò mai. È una giornata di memoria, niente di più, in un luogo che è un cimitero. Io sono sempre fermo alle 11:36 di due anni fa». Lo ha detto Giuseppe Altadonna, padre di Luigi, l’autista di Mondoconvenienza morto nel suo furgone nel crollo del Ponte Morandi a Genova, nel giorno del secondo anniversario. LEGGI ANCHE –> Il nuovo ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : Ma scusate, durante il decreto rilancio tutti i giornali non ci raccontavano che non era una norma ad personam perc… - GassmanGassmann : Alla fine degli anni 50, mio padre creo il Teatro Popolare Italiano, portando le rappresentazioni classiche a prezz… - pierofassino : #JoeBiden ha scelto come candidata vicepresidente #KamalaHarris, donna, padre giamaicano e madre indiana, paladina… - marcoregni : RT @Pierferdinando: Mezzo secolo di politica e un solo rimpianto: vorrei che mio padre mi avesse visto volare. La Dc? Manca a tutti. Al lic… - GianniM12130516 : @AlexanderSoros @KamalaHarris Che galantuomo ??.. però sei una merda come tuo padre nella vita reale -