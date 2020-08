Il padre di Higuain manda messaggi alla Juve: "Gonzalo vuole rispettare il contratto fino alla fine" (Di venerdì 14 agosto 2020) Il padre di Gonzalo Higuain mette alle strette la Juventus: l'argentino non intende rescindere il contratto. Leggi su 90min

Jorge Higuain, padre dell’attaccante della Juventus Gonzalo, ha parlato in Argentina dei rumors di mercato sul giocatore, smentendo un suo imminente addio Gonzalo Higuain è uno dei nomi più importanti ...

Jorge Higuain, padre dell’attaccante della Juventus Gonzalo, ha commentato le recenti voci di mercato ai microfoni di pianeta 947. FUTURO – «È quasi impossibile che Higuain il prossimo anno giocherà n ...

