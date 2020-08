Il padre di Gonzalo Higuain precisa: “La Juventus lo vuole ancora e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto” (Di sabato 15 agosto 2020) Jorge Higuain, padre di Gonzalo Higuain, ha rilasciato un’intervista a “Planeta 947” smentendo di fatto la possibilità che il “Pipita” possa lasciare la Juventus nelle prossime settimane. “E’ quasi impossibile che Higuain il prossimo anno giocherà nel River Plate e che la Juventus non lo voglia più è un’invenzione. La Juventus lo vuole ancora e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto. Penso che arriverà a scadenza e poi dopo, se sarà possibile, verrà al River o giocherà in qualsiasi altro posto”. Anche il padre di ... Leggi su calciomercato.napoli

forumJuventus : Il padre di Higuain: 'La Juve non lo vuole più? Invenzione. Gonzalo non rinuncerà al suo contratto con la Juve' ???… - Notiziedi_it : Il padre di Higuain manda messaggi alla Juve: “Gonzalo vuole rispettare il contratto fino alla fine” - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: Il padre di Higuain: 'La Juve non lo vuole più? Invenzione. Gonzalo non rinuncerà al suo contratto con la Juve' ??? https… - isamiccoli52 : RT @forumJuventus: Il padre di Higuain: 'La Juve non lo vuole più? Invenzione. Gonzalo non rinuncerà al suo contratto con la Juve' ??? https… - negro_piero : RT @forumJuventus: Il padre di Higuain: 'La Juve non lo vuole più? Invenzione. Gonzalo non rinuncerà al suo contratto con la Juve' ??? https… -