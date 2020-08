Il norvegese Ingebrigtsen ha stabilito il nuovo record europeo dei 1500 (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Il norvegese Jakob Ingebrigtsen corre i 1500 metri in 3'28"68 realizzando il nuovo record europeo e scrivendo così un'importante pagina del mezzofondo del Vecchio Continente. Il 21enne atleta originario di Sandnes ha compiuto l'impresa allo stadio 'Luigi II' di Montecarlo in occasione della prestigiosa tappa della Diamond League alla quale sta assistendo un numeroso pubblico. Gli spettatori indossano tutti la prevista mascherina. La gara è stata vinta dal keniano Timothy Cheruiyot in 3'28"41. Jakob Ingebrigtsen dopo oltre sette anni ha migliorato il record continentale che apparteneva al britannico Mohamed Farah (3'28"81 ottenuto sempre a Montecarlo). L'altro fratello Ingebrigtsen, Filip, è giunto quarto con 3'30"35. Leggi su agi

