Il Messaggero – Roma alla ricerca di un direttore sportivo: anche Ausilio tra i candidati (Di venerdì 14 agosto 2020) Piero Ausilio cercato dalla Roma Dopo il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, in casa Roma si punta a sistemare l’organico societario in particolare il ruolo di direttore sportivo dopo l’allontanamento di Petrachi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero tra i profili studiati dalla nuova società giallorossa c’è anche quello di Piero Ausilio, che doveva rinnovare il suo accordo con l’Inter, ma che ora non appare così scontato. Oltre all’attuale direttore sportivo nerazzurro in lizza ci sono Fabio Paratici e Cristiano Giuntoli. L'articolo Il Messaggero – Roma ... Leggi su intermagazine

Stava riponendo la pistola quando un colpo, partito accidentalmente, ha colpito alla testa il nipote di 7 anni. È successo questa mattina in un appartamento in via Val Sillaro, in zona Conca d'oro. A ...

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 7 anni che questa mattina a Roma è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno. E’ quanto si apprende da fonti inquirenti. Al moment ...

