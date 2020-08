Il Mattino - Valanga azzurra a Castel di Sangro: previste 100mila presenze al giorno (Di venerdì 14 agosto 2020) "Il nuovo ritiro: Valanga azzurra". Questo il titolo che Il Mattino utilizza all'interno, a pagina 18, quest'oggi sul Napoli. Leggi su tuttonapoli

vespergeist : Talmente ubriaco una sera che ne ho prese una valanga e mi han portato a casa gli amici. Ma al mattino ero sicuro d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Valanga

Il Mattino

Pino Taormina Inviato a Castel di Sangro Una fornace ma non per questo le persone evitano il sole. Un caldo boia, cicale ovunque e le strade che sono già strapiene. Come lo è il piccolo parco giochi.Intervista ad Anna Maria Addante, dirigente del’istitutol Ruzza di Padova, in pensione a settembre: «Al Ministero abbiamo chiesto insegnanti in più e lavori di edilizia» l’intervista Tra i presidi ch ...