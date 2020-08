Il Lombardia 2020: percorso, altimetria e favoriti della prestigiosa Classica Monumento [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Lombardia 2020, la seconda Classica Monumento della stagione, ultima corsa di agosto targata RCS Sport, si prospetta come uno scontro generazionale tra corridori di esperienza pluriennale e giovani emergenti. Tra i nomi di spicco il vincitore dell’edizione 2019 Bauke Mollema, il trionfatore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz, Vincenzo Nibali (Il Lombardia 2017, 2015), il vincitore del GranPiemonte presented by EOLO George Bennett, Remco Evenepoel, Jakob Fuglsang, Mathieu van der Poel, Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Michael Woods, Alberto Bettiol, Aleksandr Vlasov, Tim Wellens, Ivan Ramiro Sosa, Tao Geoghegan Hart, Gianni Moscon, Rafal Majka, Andrea Bagioli, Mikel Nieve, Wilco Kelderman, Fabio Aru, Valerio Conti e Diego Ulissi. Partenza da Bergamo in ... Leggi su sportfair

