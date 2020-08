Il fratello di Donald Trump ricoverato e «molto grave» (Di venerdì 14 agosto 2020) Stando alle ultime indiscrezioni Robert Trump, il fratello minore del presidente Donald Trump, sarebbe ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale di New York. Il presidente dovrebbe recarsi al suo capezzale nelle prossime ore, come riportano i media americani. Il rapporto tra i due fratelli – 74 anni Donald e 72 anni Robert – viene definito «ottimo» dalla portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany. LEGGI ANCHE >>> Trump mette in dubbio la cittadinanza di Harris come fece con Obama fratello Tump ricoverato grave Il fratello di Donald ha avuto problemi già lo scorso giugno, quando ... Leggi su giornalettismo

