Il Ferragosto di Netflix: "Project Power", film tra fantascienza e poliziesco - (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena Nannelli Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt rivaleggiano con piacevole grinta in una sorta di cine-comic sui generis che sa intrattenere ma spreca la folgorante idea di partenza Una pastiglia con cui acquisire superpoteri è protagonista di "Project Power", il film Netflix Original di Ferragosto, atteso soprattutto per la presenza di una celebrità come Jamie Foxx. Disponibile sulla piattaforma streaming fin da oggi, si tratta di una pellicola d’azione venata di soprannaturale, in cui l’attore è un ex soldato in cerca di vendetta e che intende sgominare il traffico di una nuova e pericolosissima droga. Siamo a New Orleans e la nuova pillola sperimentale che dilaga tra i consumatori di stupefacenti ha la particolarità di garantire 5 minuti fuori ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto Netflix Il Ferragosto di Netflix: "Project Power", film tra fantascienza e poliziesco il Giornale Il Ferragosto di Netflix: "Project Power", film tra fantascienza e poliziesco

Una pastiglia con cui acquisire superpoteri è protagonista di "Project Power", il film Netflix Original di Ferragosto, atteso soprattutto per la presenza di una celebrità come Jamie Foxx. Disponibile ...

