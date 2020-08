Il deputato M5S Marco Rizzone dice che il caso bonus (che lui ha percepito) è cavalcato per portare consensi al referendum (Di venerdì 14 agosto 2020) Non ci sta a passare per disonesto e passa al contrattacco, con allusioni neanche troppo velate. Il giorno dopo di Marco Rizzone è quello della difesa arcigna e contropiede veloce dopo l’ufficializzazione del suo nome nella lista dei tre deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle, infatti, spiega perché la sua vicenda sia stata frutto di un errore (non per quel che riguarda la richiesta, fatta da terzi, ma per la narrazione che ne è stata fatta) e punta il dito contro quelli che chiama moralizzatori. LEGGI ANCHE > Il pentastellato Marco Rizzone è il terzo deputato che ha preso il bonus Iva Con un video pubblicato sui ... Leggi su giornalettismo

