Il decreto agosto non basta. Sos dei sindaci terremotati a Conte (Di venerdì 14 agosto 2020) decreto agosto: terremoto 2009, presidente Regione Abruzzo, Marsilio, e sindaco de L'Aquila, Biondi, scrivono al premier Conte: “Misure insufficienti per i territori colpiti dal sisma”. Un incontro urgente con il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, affinché vengano perfezionate e integrate le misure Contenute nella bozza del decreto legge “agosto”, varato dal governo nei giorni, scorsi, a favore dei territori colpiti dal sisma 2009. A richiederlo, con una nota congiunta, sono il presidente della Regione, Marco Marsilio, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e i coordinatori dei Comuni del cratere, Francesco Di Paolo e Sandro Ciacchi. “Rileviamo timidi segnali, ma ancora ... Leggi su iltempo

