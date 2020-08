«Il Covid ha acceso i riflettori sui servizi essenziali: sanità e scuola pubblica» (Di venerdì 14 agosto 2020) Panorama ha deciso di chiedere ai presidi delle scuole italiane come stanno reinventando i propri istituti in vista di settembre. Una missione complessa, in cui rischiano in prima persona, da cui dipende il futuro del Paese.Parla Anna Lena Manca, dirigente dell'Iiss Don Tonino Bello di Tricase (Lecce): «Con personale in più il gruppo classe rimarrebbe integro. Ma per rispettare il distanziamento lo divideremmo in sottogruppi, che lavorerebbero in parallelo».«Noi abbiamo richiesto "personale Covid". E se non arriverà dallo Stato, la Regione Puglia è pronta a mettere a disposizione risorse finanziarie». Anna Lena Manca, dirigente dell'Iiss Don Tonino Bello di Tricase (Lecce) è tutto sommato ottimista: la sua scuola è preparata alla riapertura di settembre. I 646 studenti del suo istituto tecnico ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Covid acceso Coronavirus Lazio, da Ostia a Sabaudia: niente feste in spiaggia Il Messaggero Napoli, tornati dalle vacanze in fila al Cotugno per i tamponi. Ma i vertici dell’ospedale: “Non sono queste le procedure” – LE FOTO

Chi rientra è tenuto alla quarantena, per capire se hanno contratto il virus e nell’attesa dei risultati dei test, nel caso in cui ci siano stati sintomi, legati al Covid-19 ... sintomi per ...

Unicef-Oms: 818 mln bimbi non possono lavare mani a scuola, rischi con Covid

Milano, 14 ago. (Adnkronos Salute) - Mentre le scuole di tutto il mondo sono al lavoro per poter riaprire i battenti in sicurezza e accogliere gli alunni per un nuovo anno di didattica, gli ultimi dat ...

