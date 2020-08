Il Coronavirus con la 'valigia in mano', si muove sulla rotta delle vacanze: i casi in Calabria (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Coronavirus avanza a grandi passi verso citt e paesi , scavalcando le frontiere regionali, muovendosi sui passi di gente in perenne cammino, per divertimento o per lavoro. Corre l epidemia, viaggia ... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus con Coronavirus, ora basta con l’incoscienza. O presto torneremo a piangere morti Il Reggino KLM congela aumenti salariali, sindacati pronti a fare causa

(Teleborsa) - Stop agli aumenti salariali causa Covid-19. È quanto deciso da KLM che ha quindi sospeso l'incremento del 2,5% negoziato con i sindacati lo scorso anno e che sarebbero dovuti entrare in ...

Coronavirus: luna park gratis per turisti che fanno tampone

Un'iniziativa fortemente voluta dall'intero staff del Matherland così come sottolineato dal presidente Corrado Marengo, uno dei volti storici dello spettacolo viaggiante in Sardegna: "un modo per ...

