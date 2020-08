Il coronavirus colpisce i Bed&Breakfast (Di venerdì 14 agosto 2020) Raiffeisen: «Probabilmente molti alloggi sono stati riconvertiti in appartamenti in affitto». Leggi su media.tio.ch

Corriere : «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle ter… - M3annabi : RT @Corriere: «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie inten… - lightmoon972 : RT @Corriere: «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie inten… - EdoardoDiMartin : RT @Corriere: «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie inten… - mario_cro : RT @Corriere: «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie inten… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus colpisce

Wired Italia

Aumentano ancora i nuovi contagi in Sicilia. Sono 42 in totale i nuovi positivi, di cui 5 sono migranti. Diminuisce anche se solo di una unità il numero delle persone ricoverate. E aumentano e preoccu ...Un boom del consumo di idrossiclorochina che ha fatto registrare una variazione del 4.662% di confezioni per 10.000 abitanti al giorno a livello nazionale. Un picco limitato nel tempo per l’immunosopp ...