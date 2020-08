Il caso Portland: come la città più bianca e hipster d’America si è unita alle proteste (Di venerdì 14 agosto 2020) A Portland le manifestazioni a favore del movimento Black Lives Matter non sono finite. Se in altre città americane i cortei sono diminuiti, data anche la grave situazione dell’epidemia di coronavirus ancora nelle sue fasi peggiori negli Usa, i cittadini della metropoli dell’Oregon continuano a lottare per i diritti degli afroamericani. Non sempre in modo pacifico: numerose proteste per le vie di Portland sono state violente e vandaliche; la notte dell’8 agosto 2020 alcuni facinorosi hanno provato a incendiare una stazione della polizia locale, aumentando la tensione fra manifestanti e forze dell’ordine. Una situazione che ha indispettito il presidente Donald Trump, il quale ha deciso di inviare delle forze militari speciali. Tutto ciò ha travolto la città statunitense, ... Leggi su wired

