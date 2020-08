Il caso del bonus ai politici mi fa venire voglia di scrivere al caro Errico (Di venerdì 14 agosto 2020) Cosa è più grave: dare la colpa alla mamma o accettare l’elemosina? È una domanda che bisognerebbe porre ai deputati Elena Murelli e Andrea Dara, entrambi (solo) sospesi dalla Lega per aver preso il bonus partite Iva. La prima aveva definito i soldi di questo bonus “una elemosina”. Eppure, alla fine, si è presa quei quattro spicci nonostante un reddito dichiarato di oltre 100 mila euro. Il secondo, Andrea Dara , proprietario di un calzaturificio, ha detto che la mamma (a sua insaputa) aveva fatto richiesta di quei soldi. Lui lo ha scoperto dopo, forse quando è cominciato a circolare il suo nome. La madre si è presa tutta la colpa. “È stata una leggerezza” ha detto assumendosi tutta la responsabilità per salvare il figlio in un gesto d’amore bellissimo, da ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Ci sono tre parlamentari che hanno beneficiato del bonus 600 euro pensato per aiutare le partite Iva e questi due g… - vannisantoni : il caso del cavallo della Reggia di Caserta buona occasione per ricordare che le inutili carrozzette turistiche dov… - fattoquotidiano : Ubaldo Bocci lascia il ruolo di coordinatore del centrodestra nel Consiglio comunale di Firenze dopo la notizia che… - ili_bibi : Un mio amicissimo mi ha fatto una foto molto bella. Non la pubblico perchè si vedono i rotolini di ciccia sotto all… - AuraZacchi : Reggio C. 'si invita la popolazione ad usufruire dei servizi ospedalieri, in particolare del Pronto Soccorso, solo… -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Lo strano caso del cane Lilli, legata al carrello di un supermercato e abbandonata a 200 km da casa Corriere della Sera Partire in auto per le vacanze senza ansia: quali controlli fare

Necessario, poi, controllare la pressione delle gomme e, seguendo le indicazioni del libretto d’uso, intervenire in caso sia troppo bassa. Infine, un controllo delle luci richiede pochissimi ...

Frontale tra due auto sulla statale: quattro feriti, anche un bimbo

Quattro persone ferite, tra cui ed anche un bambino: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa sulla statale 18, in località Marinella, nel comune di Gizzeria Lido. Sul po ...

Necessario, poi, controllare la pressione delle gomme e, seguendo le indicazioni del libretto d’uso, intervenire in caso sia troppo bassa. Infine, un controllo delle luci richiede pochissimi ...Quattro persone ferite, tra cui ed anche un bambino: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa sulla statale 18, in località Marinella, nel comune di Gizzeria Lido. Sul po ...