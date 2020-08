Il caso del bonus ai politici mi fa venire voglia di scrivere al caro Enrico (Di venerdì 14 agosto 2020) Cosa è più grave: dare la colpa alla mamma o accettare l’elemosina? È una domanda che bisognerebbe porre ai deputati Elena Murelli e Andrea Dara, entrambi (solo) sospesi dalla Lega per aver preso il bonus partite Iva. La prima aveva definito i soldi di questo bonus “una elemosina”. Eppure, alla fine, si è presa quei quattro spicci nonostante un reddito dichiarato di oltre 100 mila euro. Il secondo, Andrea Dara , proprietario di un calzaturificio, ha detto che la mamma (a sua insaputa) aveva fatto richiesta di quei soldi. Lui lo ha scoperto dopo, forse quando è cominciato a circolare il suo nome. La madre si è presa tutta la colpa. “È stata una leggerezza” ha detto assumendosi tutta la responsabilità per salvare il figlio in un gesto d’amore bellissimo, da ... Leggi su ilfattoquotidiano

