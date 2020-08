Il candidato sindaco della settimana – Maria Teresa Fortini – Bolzano (Di venerdì 14 agosto 2020) • Nome e cognome Maria Teresa Fortini • Quanti anni hai? 59 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Bolzano • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono nata a Bolzano, sposata con Claudio, abbiamo tre figli maggiorenni, due femmine e un maschio, con noi vive anche una gatta. Lavoro presso l’azienda sanitaria locale in qualità di tecnico di laboratorio biomedico. Sono appassionata di giardinaggio e di natura che difendo anche in città. Sono schietta e diretta. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Faccio parte del MoVimento 5 Stelle da 10 anni, ne apprezzo la vicinanza ai cittadini e la politica onesta per il bene comune. Ho deciso di candidarmi perchè molti ... Leggi su ilblogdellestelle

SalernoSal : Il problema a Roma non è trovare un candidato sindaco, ma trovare qualcuno che lo sappia fare davvero. Perché la ci… - Antonio_Tajani : La maggioranza delle 4 sinistre non ha una strategia per la rinascita economica, è divisa su tutto (anche sul candi… - matteosalvinimi : Qui Chieti insieme al candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, spettacolo! - gianmichelevann : RT @M5S_Senato: Il candidato sindaco della settimana – Maria Teresa Fortini – Bolzano - cesarebrogi1 : RT @sindaco_roma: Quale tra questi candidati preferite come candidato a Sindaco di Roma per il centro sinistra? @nzingaretti @matteorenzi @… -