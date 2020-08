Il Campionato Dilettanti può tornare in campo: approvato il protocollo (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Campionato Dilettanti di calcio, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, può prepararsi a ripartire in vista della stagione 2020-2021. Il Governo ha infatti autorizzato alla ripresa dell’attività agonistica dopo aver analizzato e approvato il documento redatto dalla FIGC «Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio Dilettantistico e giovanile». Il disco verde giunto dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri consente di fatto, a tutto il comparto calcistico italiano di riprendere le competizioni: dunque non solo i tornei Dilettanti, ma anche il futsal, i campionati femminili, il beach soccer e le gare paralimpiche. Liga spagnola: arriva il protocollo per gli allenamenti Il semaforo ... Leggi su sport.periodicodaily

AndreA79zz : Non sarà certo l’esito finale della competizione europea a farmi cambiare opinione sul lavoro fatto da #Conte che è… - MassimoCosta6 : @MaurizioVoltini Mi balenava l'idea che per dare forza alla loro decisione di mandarlo via ancor prima che iniziass… - Mariano_Amelio : @CalcioFinanza Ah beh! Ora è proprio 'dilettanti allo sbaraglio' Che manco La Corrida dei tempi migliori ?? PS: non… - GiulianaTambaro : RT @LndCampania: In bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti al Campionato Serie C Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, e in par… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato Dilettanti Svolta epocale nel calcio dilettantistico pugliese: come cambia il campionato Eccellenza da 16 a 28 squadre Tuttocampo Il team manager Baldrighi: “Con questi protocolli sarà dura partire in Serie D”

“Per come è strutturato adesso il protocollo sanitario dubito che, specialmente per quanto riguarda i Dilettanti, tutte le società possano ripartire. A mio avviso, le regole devono essere riviste in p ...

Aubameyang in Italia gioca una partita di calcio a 7 a Gallarate (Varese)

In Italia per recarsi in visita dai fratelli, Aubameyang è stato protagonista di una sfida di calcio a 7 a Gallarate, in provincia di Varese, a cui ha preso parte insieme all'ex attaccante di Samp e B ...

“Per come è strutturato adesso il protocollo sanitario dubito che, specialmente per quanto riguarda i Dilettanti, tutte le società possano ripartire. A mio avviso, le regole devono essere riviste in p ...In Italia per recarsi in visita dai fratelli, Aubameyang è stato protagonista di una sfida di calcio a 7 a Gallarate, in provincia di Varese, a cui ha preso parte insieme all'ex attaccante di Samp e B ...