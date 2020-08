Il Boss delle cerimonie perde il suo castello, ecco il motivo (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Boss delle cerimonie di Real Time sta per affrontare un periodo difficile a causa del contagio da coronavirus Il Boss delle cerimonie si appoggia ormai da tantissimi anni al castello delle cerimonie a Sonrisa. Il castello però in questi giorni è stato sottoposto a controlli a seguito di tre contagi interni allo staff. Tre persone sono risultate essere positive, quindi è partita immediata l’indagine epidemiologica su tutti coloro che sono stati a Sonrisa nelle ultime due settimane. Il coronavirus ha mietuto tantissime vittime in tutta Italia e non soltanto, a risentirne sono state le strutture turistiche e tutte le zone maggiormente interessate dai viaggiatori. Tutti coloro che amano ... Leggi su kontrokultura

