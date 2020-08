Il blackout del 2003 in USA e Canada: ecco cosa successe (Di venerdì 14 agosto 2020) Il blackout del 2003, avvenuto il 14 agosto alle ore 16, lasciò il nordest degli Stati Uniti e parte del Canada al buio per moltissime ore. 55 milioni di persone rimasero senza corrente in oltre 24 mila chilometri quadrati. L’interruzione di corrente fermò treni, metro, ascensori, aeroporti, semafori e, in alcune zone, durò per un … Leggi su periodicodaily

Il blackout del 2003, avvenuto il 14 agosto alle ore 16, lasciò il nordest degli Stati Uniti e parte del Canada al buio per moltissime ore. 55 milioni di persone rimasero senza corrente in oltre 24 mi ...

Annunciato G.I. Joe: Operation Blackout per PC e console

Attraverso un apposito trailer di annuncio, GameMill Entertainment ha presentato G.I. Joe: Operation Blackout, un nuovo sparatutto in terza persona ispirato all’omonima linea di giocattoli di Hasbro.

