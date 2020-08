Il Bayern ridicolizza il Barcellona più scarso che si ricordi: 8-2 senza sudare (Di venerdì 14 agosto 2020) Qualcuno, più di qualcuno, a Napoli ha avuto il coraggio di dire che il 3-1 subito contro il Barcellona è stata una sconfitta dignitosa, onorevole. A testa alta, come si conviene ai provinciali senza speranza. A quelli che vivono immersi in una realtà virtuale: proprio come i napoletani. La testa, in realtà, era bassissima. Il Napoli ha perso – nettamente – contro il Barcellona più scarso dell’era contemporanea. Una squadra impalpabile, inesistente, oltre che inguardabile, che non ha nulla della celebre scuola catalana fondata da Cruyff e portata nell’Olimpo da Pep Guardiola. Queso Barcellona è come la birra analcolica. E quella birra analcolica ha fatto dire a Messi nell’intervallo di Barça-Napoli: “Giochiamo ... Leggi su ilnapolista

